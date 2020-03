Coronavirus, fuori da casa per andare a lavare la macchina. Sanzionato dalle Fiamme Gialle

MANTOVA – Anche le Fiamme Gialle sul territorio, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, per verificare l’osservanza delle restrizioni sulla circolazione delle persone e dei limiti imposti agli esercizi commerciali, previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all’emergenza “coronavirus”. Finora, in ambito provinciale, le numerose pattuglie delle Fiamme Gialle che quotidianamente sono presenti sul territorio hanno controllato circa 500 persone, denunciando 20 soggetti ai sensi dell’art 650 del codice penale in quanto non avevano validi motivi per circolare. Sono stati altresì controllati 140 esercizi commerciali al fine di verificare il rispetto della sospensione dell’attività e del rispetto delle distanze tra le persone. In tale ambito, nell’Alto Mantovano, militari della Tenenza di Castiglione delle Stiviere hanno individuato un lavaggio auto aperto, presso un distributore stradale. Nella circostanza, avendo riscontrato che il titolare era intento a lavare un’autovettura, lo stesso è stato denunciato ai sensi del predetto art. 650 c.p., unitamente al proprietario dell’autovettura, che non aveva un valido motivo che giustificasse la sua presenza. L’imprenditore è stato anche segnalato alla Prefettura per l’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività, come previsto dai suddetti decreti. A poca distanza, inoltre, individuato un autolavaggio automatico presso il quale un automobilista stava lavando la propria vettura, lo stesso è stato identificato e denunciato per il medesimo reato.

Al fine di verificare la veridicità delle autodichiarazioni presentate dalle persone controllate, sono stati avviati i c.d. “controlli a posteriori”. Al momento non sono state riscontrare irregolarità.