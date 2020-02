Coronavirus, anche oggi tutti i tamponi effettuati dall’Asst Mantova hanno dato esito negativo

MANTOVA – Anche nella giornata di oggi si è riunita l’Unità di Crisi dell’ASST di Mantova per affrontare l’emergenza Coronavirus. I tamponi effettuati fino al momento attuale non hanno riscontrato casi positivi. Di seguito le principali disposizioni.

INTERVENTI CHIRURUGICI

Su indicazioni regionali, è stata ampliata la casistica degli interventi chirurgici programmati che potranno essere effettuati. Sarà cioè garantita, oltre all’attività in urgenza ed emergenza, anche l’attività a ridotta gravità, che non interferisca cioè con la disponibilità dei posti letti di Rianimazione riservati all’eventuale accoglienza di pazienti colpiti da Coronavirus.

ATTIVITÁ AMBULATORIALE E SPORTELLI

L’attività ambulatoriale continuerà ad essere assicurata, ad eccezione di screening e vaccinazioni. Resta sospesa l’attività degli uffici scelta e revoca, patenti e invalidi. Sospesa per la sola giornata del 29 febbraio anche l’attività del punto prelievi di Castelbelforte.

ISOLAMENTO A DOMICILIO DEI PAZIENTI

È stata concordata con ATS della Val Padana una procedura specifica per l’isolamento fiduciario di pazienti a domicilio. Cosa comporta? Le persone che si presentano al Pronto Soccorso con una sintomatologia non importante verranno sottoposte a tampone e potranno essere dimesse – se accetteranno, firmando il relativo consenso – in attesa dell’esito del test. Le dimissioni avverranno in regime di sicurezza, sotto la sorveglianza di ATS e del medico di medicina generale di riferimento. Si ricorda che al Pronto Soccorso di Mantova è stato attivato un triage dedicato, con la presenza di un infettivologo per facilitare i percorsi.

PRESIDI DI SICUREZZA

La fornitura dei presidi di sicurezza (mascherine, abbigliamento idoneo per il personale e così via) raggiunge l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con regolarità.

COLLABORAZIONE CON EROGATORI PRIVATI

A supporto di ASST, è in atto una proficua collaborazione con gli erogatori privati, che stanno mettendo a disposizione posti letto per l’accoglienza di pazienti in caso di necessità.