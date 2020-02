Coronavirus, salgano a 17 i morti: tre ottantenni. Positivi 650

MILANO – Salgono a 17 i morti per Coronavirus “Aggiorniamo anche il dato dei deceduti, in Lombardia sono morte tre persone. Sono tre ultra ottantenni, due di 88 anni e una di 82, che avevano un quadro clinico delicato e importante”, spiega il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli aggiungendo che “il dato dei positivi è in totale 650”. “In Lombardia sono guarite altre tre persone, quindi il totale dei guariti è 40 in quella regione”, ha detto ancora Borrelli. In totale quindi il bilancio delle persone guarite sale a 45 con le 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.