Da Confcommercio piattaforma gratuita di e-commerce

MANTOVA Confcommercio Mantova offre a tutte le realtà economiche (commercianti, attività produttive, ricettivo-turistico, servizi) la sperimentazione gratuita, per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, di “Zona Commerce”, la piattaforma di vendita online convenzionata con l’associazione.L’iniziativa è una prima risposta all’emergenza, ma vuole anche essere per il post emergenza uno strumento per il rilancio delle attività di territorio che mira a riunire le attività commerciali, turistiche e produttive in un vero e proprio shopping center di zona. Come? Beneficiando dell’effetto sinergia del centro commerciale dove più negozi insieme si trainano a vicenda; sfruttando il vantaggio di poter visualizzare prodotti e fare acquisti a portata di click, senza muoversi da casa; evitando limiti di orario e chiusure, con un negozio virtuale aperto h24, 7 giorni su 7. La piattaforma, caricabile come app su smartphone, potrà permettere ai cittadini di avere a portata di mano i servizi e le attività commerciali del proprio territorio. “Vogliamo dare alle attività di vicinato, che in questo difficile frangenmomento sembrano vivere un momento di riscoperta, la possibilità di aprire un secondo negozio, quello virtuale che possa essere di aiuto al negozio fisico” afferma Nicola Dal Dosso, direttore di Confcommercio Verona. “La situazione drammatica che stiamo vivendo è destinata a modificare in modo definitivo le abitudini di acquisto di beni e servizi e per questo Confcommercio offre uno strumento, ma anche una attività di accompagnamento e di formazione e consulenza all’innovazione del business”. La sperimentazione è gratuita: Confcommercio Mantova invita gli imprenditori che hanno una attività commerciale o produttiva ad aderire e le amministrazioni locali a supportare le attività di territorio diffondendo questa iniziativa. Per informazioni e adesioni: s.davanzo@confcommerciomantova.it