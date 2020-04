iovadoinedicola… A Buscoldo. “Il Coronavirus ha cambiato l’approccio con il cliente”

BUSCOLDO (Curtatone) Il Covid-19 ha cambiato la vita delle persone ed anche molte delle azioni quotidiane hanno iniziato ad assumere un aspetto diverso: tra queste anche il semplice gesto di andare a comprare il giornale nel proprio paese. Un nuovo modo di “fare spesa” e lavorare ed al contempo interfacciarsi con le persone che ha risentito anche, in un primo momento, della difficoltà di far capire ad alcuni clienti le nuove disposizioni adottate per evitare la diffusione del Coronavirus.

Ciò che più ha risentito dell’emergenza sanitaria è la comunicazione: «E’ cambiato il rapporto umano – racconta Rosanna Fantuzzi, titolare di L’edicola e… di Buscoldo -. Le persone prima venivano anche per fare due chiacchiere, ora restano il minor tempo possibile». Una condizione che colpito soprattutto le persone anziane e proprio da loro vengono i gesti più commoventi quando «ogni mattina, quando faccio le consegne dei giornali, mi aspettano dietro il vetro della finestra per un saluto con la mano», prosegue. Un gesto che per molti costituisce l’unico contatto umano.

Spese, dunque, fatte più in fretta senza perdersi in troppi scambi di parole tra clienti e venditori ma che non avrebbero avuto particolari ricadute sulle vendite, soprattutto, dei quotidiani che hanno, al contrario, visto un aumento delle vendite. Incremento che si nota soprattutto tra i giornali di gossip e di giochi enigmistici.

Valentina Gambini