Il 2 Giugno all’insegna di una sobria commemorazione

MANTOVA La ricorrenza della fondazione della Repubblica italiana giunge quest’anno in un momento di grande intensità sociale, in una fase dell’epidemia da COVID-19 in cui il Paese sta lentamente cercando di recuperare una normalità che mancava ormai da circa tre mesi.

L’allentamento delle misure imposte per la tutela sanitaria della popolazione consentirà soltanto una sobria commemorazione, con inizio alle ore 10,00 presso il Famedio dei Caduti di Mantova, consistente nella deposizione di una corona in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita alla Patria e con un pensiero anche a coloro che sono mancati a causa del virus.

Tale momento sarà preceduto dall’Alzabandiera, anch’esso in uno stile di massima semplicità, quindi senza il tradizionale Picchetto d’onore, ma solo con una Rappresentanza Interforze e con gli esponenti delle Istituzioni civili e politiche.

Non si terrà, invece, il consueto momento di incontro con le Istituzioni e la cittadinanza che sarà sostituito da un video promosso dalla Prefettura, in collaborazione con la scuola e le istituzioni, che, si auspica, possa avere la più ampia diffusione e con il quale si è cercato di dare voce in particolare a chi in questa difficile contingenza è di fatto divenuto simbolo della nostra società che cercava di reagire ad un nemico invisibile ed insidioso, sforzandosi di non lasciarsi travolgere dagli eventi.

Da una parte il mondo della Sanità, con il suo impegno senza risparmio per salvare più vite possibile, che ha rappresentato in queste settimane il filo di speranza cui ognuno si è idealmente sentito legato.

Dall’altra il mondo della Scuola, delle giovani generazioni – nelle quali si ripongono di per sé le speranze di un futuro migliore – e che hanno trovato nelle video lezioni la via per combattere una forza che rischiava di paralizzare ogni progresso spirituale e materiale.

Tre giovani studenti ed un medico hanno pertanto manifestato a parole i loro sentimenti, introdotti dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Anche il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Mantova hanno offerto la loro visione di Repubblica ai tempi del Coronavirus.

Il Prefetto ha concluso con alcune riflessioni sul rapporto tra la Repubblica ed il periodo che abbiamo appena trascorso.

Il video sarà inviato domani 1° giugno e si prega di renderlo fruibile non prima della mattina del 2 giugno, contenendo anche momenti di saluto alla cittadinanza per il giorno della Festa.

Un anno di attività della Prefettura è stato, poi, condensato in un report statistico in cui sono state considerate le attività, le iniziative ed i risultati ottenuti dall’attività della Sede di Governo dal 2 giugno dell’anno scorso al 2 giugno di quest’anno.

La consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana non sarà materialmente possibile e si terrà con apposita cerimonia non appena sarà possibile la sua organizzazione, con le modalità consentite.

Agli insigniti va, comunque, l’augurio del Prefetto e tutta la nostra riconoscenza per il loro impegno nella società mantovana, che li rende un esempio per tutti, tanto più in un momento così difficile e particolare.