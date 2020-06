Mobilitazione provinciale di Potere al Popolo contro le aperture selvagge della Grande distribuzione

MANTOVA Il 2 giugno, Festa della Repubblica, Potere al Popolo sarà in piazza contro le aperture selvagge della grande distribuzione. “La deregolamentazione degli orari ha portato solo sfruttamento e precarietà, la nostra iniziativa serve anche a portare l’attenzione sulle condizioni di lavoro in questi luoghi” spiega il referente provinciale Marco Rossi “la pandemia ci ha dimostrato ancora una volta che se i supermercati restano chiusi un giorno, il mondo va avanti lo stesso. L’apertura nei giorni festivi è inaccettabile in generale, il 2 giugno, Festa della Repubblica, lo è ancora di più”.

Potere al Popolo si rivolge direttamente alle amministrazioni locali chiedendo un intervento, forte anche del risultato ottenuto a San Giorgio Bigarello il Primo Maggio, dove grazie all’azione del consigliere comunale Pierluigi Luisi, tutte i supermercati erano rimasti chiusi per la prima volta dopo anni.

Martedì mattina l’iniziativa si concretizzerà in tre presìdi in tre punti differenti della provincia a partire dalle 9:15: a Mantova, davanti al Carrefour in piazza Cavallotti, a San Giorgio Bigarello davanti all’MD e a San Benedetto Po di fronte all’IN’S in via Leopardi.