Asintomatici, esami a tappeto nella vicina Verona

VERONA Verona diventa la prima città in Italia protagonista di uno studio epidemiologico sulla prevalenza della popolazione di cittadini affetti da Covid-19, ma asintomatici. L’indagine, che punta su tamponi ed esami sierologici su 2.500 cittadini, è promossa dall’Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar in collaborazione con il Comune Scaligero, l’Ulss 9, la Pneumologia dell’Azienda ospedaliera e il Dipartimento di diagnostica e sanità pubblica dell’Università di Verona. Lo studio, che partirà questa settimana, avrà ricadute sulla gestione della cosiddetta Fase 2. In sostanza si sarà in grado di identificare con un margine di errore dell’1,5% non solo la percentuale di soggetti potenzialmente contagiosi, ma anche le loro caraterristichedemografiche, sintomatologiche e biologiche. In questo modo si potrà conoscere anche chi non è mai venuto in contatto con il virus. (mv)