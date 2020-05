In taxi con un etto di cocaina: due tunisini arrestati dai carabinieri

MANTOVA Nella tarda serata di lunedì, la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Mantova ha arrestato Z.J. di 22 anni e K.M. 18enne, entrambi di nazionalità tunisina e domiciliati nel quartiere Lunetta di Mantova, già noti alle forze dell’ordine, poiché sorpresi con 98 grammi di cocaina in un unico involucro.

I due, per acquistare la droga e destare meno sospetti, hanno preso un taxi per raggiungere il fornitore a Borgo Mantovano, ma durante il viaggio di ritorno sono stati fermati dai Carabinieri e immediatamente perquisiti e bloccati. Le successive analisi tossicologiche hanno confermato la purezza della sostanza stupefacente e stimato che, da quel quantitativo, sarebbero state ricavate oltre 400 dosi.

Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di convalida: è stata accolta la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura della Repubblica di Mantova e quindi i due sono rimasti in carcere in via Poma.