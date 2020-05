In Lombardia calano decessi e contagi. Secondo la Regione a Mantova solo un positivo in più

MILANO – In Lombardia continuano la discesa del numero delle persone contagiat,e come anche quello dei decessi per Covid-19: rispettivamente 282 infetti in più e 62 morti. Lo rende noto, con il consueto bollettino giornaliero, Regione Lombardia. Nello stesso bollettino si legge, tra l’altro, che oggi, 10 maggio, nella provincia di Mantova si è registrato un solo soggetto positivo, la più virtuosa di tutta la Lombardia.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 81.507 (+282)

ieri: 81.225 (+502)

– i decessi: 14.986 (+62)

ieri: 14.924 (+85)

– in terapia intensiva: 348 (+18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.428 (-107)

– i tamponi effettuati: 485.134 (+7.369)

ieri: 477.765 (+11.478)

I casi per provincia

MANTOVA: 3.251 (+1)

Bergamo: 11.741 (+24)

Brescia: 13.550 (+44)

Como: 3.496 (+16)

Cremona: 6.248 (+6)

Lecco: 2.486 (+4)

Lodi: 3.271 (+7)

Monza Brianza: 5.055 (+9)

Milano: 21.376 (+104)

Pavia: 4.777 (+35)

Sondrio: 1.287 (+7)

Varese: 3.182 (+18)

e 1.787 in corso di verifica.