Controlli nei locali: denunciato il titolare di un night a Castellucchio

CASTELLUCCHIO Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri sul territorio. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Viadana, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro nella provincia di Mantova, ai Carabinieri del N.A.S. ed alle unità cinofile di Orio al Serio (BG), hanno effettuato dei controlli ad esercizi pubblici nel quadro dei servizi concordati e condivisi in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi.

È stato controllato un locale notturno di Castellucchio, identificando 15 dipendenti e 18 clienti. Sono state contestate al titolare alcune violazioni penali quali l’inidoneità dei luoghi di lavoro, il mancato aggiornamento del DVR, la mancata idoneità visita medica, la mancata formazione dei lavoratori.

Tra le sanzioni amministrative contestate c’è quella di 2 lavoratori in nero, le condizioni igienico-sanitarie non idonee, la mancanza dell’Haccp, la mancanza dei precursori per il controllo dell’alcool nel sangue.

Per le violazioni penali veniva deferito all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della società, al quale venivano comminati 26.000 euro di ammende e 14.000 di sanzioni amministrative.