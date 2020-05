In Lombardia contagi in aumento, ma non a Mantova che oggi registra zero positivi

MILANO – I contagi salgono e vanno, con un più 82 a 81.887, i ricoverati negli ospedali lombardi, e nello specifico in terapia intensiva. calano. Rimane invariato, invece, il numero dei decessi. Anche oggi, come ieri, secondo i dati di Regione Lombardia, che ricordiamo vengono poi ritoccati da quelli della Prefettura, la provincia di Mantova è quella che ha registrato meno positivi in più, oggi addirittura nemmeno uno.

Di seguito i dati dei contagi:

– i casi positivi sono: 81.871 (+364)

ieri: 81.507 (+282)

– i decessi: 15.054 (+68)

ieri: 14.986 (+62)

– in terapia intensiva: 341 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.397 (-31)

– i tamponi effettuati: 492.642 (+7.508)

ieri: 485.134 (+7.369)

I casi per provincia:

MANTOVA: 3.251 (0)

Bergamo: 11.791 (+50)

Brescia: 13.620 (+70)

Como: 3.504 (+8)

Cremona: 6.250 (+2)

Lecco: 2.536 (+50)

Lodi: 3.277 (+6)

Monza Brianza: 5.074 (+19)

Milano: 21.490 (+114) ta’

Pavia: 4.801 (+24)

Sondrio: 1.288 (+1)

Varese: 3.196 (+14)

e 1.793 in corso di verifica.