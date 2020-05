Itinerari naturalistici e all’aria aperta e ciclotour: le nuove proposte delle guide turistiche di Confcommercio

MANTOVA E’ tempo di ripartenza anche per le guide turistiche di Confguide-Confcommercio Mantova, che si sono reinventate e hanno messo a punto nuovi itinerari. “Dopo aver studiato attentamente le prescrizioni per lo svolgimento della nostra professione e ideato percorsi alternativi in linea con il momento contingente, siamo pronte a ripartire – afferma la presidente Alessia Margonari – In occasione del ponte che coincide con la riapertura della quasi totalità dei musei mantovani, iniziamo proponendo il nostro cavallo di battaglia, ‘Le Perle di Mantova’, un tour in esterni in città alla scoperta della sua storia e degli angoli meno noti, con tanti aneddoti curiosi. Gruppi contingentati (massimo 10 persone), distanziamento sociale, mascherine per tutti. Partiamo come sperimentazione, vedremo come reagiranno le persone. La parola chiave è ripartire, l’immobilismo sarebbe la nostra condanna”.

“Nel frattempo abbiamo ideato un ricco ventaglio di proposte guidate per le prossime settimane, con nuovi percorsi all’aperto: passeggiate in esterni per scoprire il ricco patrimonio della nostra provincia che ancora pochi conoscono, ciclotour, itinerari naturalistici, che metteremo domani sul tavolo di lavoro convocato dal Comune di Mantova”.

Sarà possibile prendere parte al tour “Le Perle di Mantova” da sabato a martedì 2 giugno, con due partenze quotidiane, alle 10.30 e alle 15.30, con appuntamento alla Casa di Rigoletto.

Costo a persona: € 8 (gratis per bambini gratuiti fino a 6 anni).

Info e prenotazioni: 3358015199 – alessiamargonari@gmail.com