l Comune di Bagnolo San Vito e Land of Fashion uniti per il sostegno al territorio

BAGNOLO Per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria il Comune di Bagnolo San Vito e Land of Fashion, network di cui fa parte il Mantova Outlet Village, hanno prontamente attuato un piano di distribuzione a tappeto di mascherine protettive contro il COVID-19.

“Abbiamo già effettuato una prima distribuzione di due mascherine per ogni nucleo famigliare circa 10 giorni fa ma al fine di essere ulteriormente di supporto alla cittadinanza con la preziosa collaborazione di Mantova Outlet Village, eccellenza economica e lavorativa del nostro territorio, riusciremo entro il prossimo fine settimana a consegnare due mascherine per ogni componente del gruppo familiare” – dichiara Roberto Penna, Sindaco di Bagnolo San Vito

“Condividendo le difficoltà del momento Land Of Fashion ha deciso di collaborare con il Comune di Bagnolo San Vito per supportare l’istituzione nella salvaguardia della salute dei cittadini donando le mascherine. Ci fregiamo di riuscire ad essere utili al territorio che ci ospita e con cui vogliamo condividere la voglia di ricominciare e ripartire tutti insieme” – dichiara Volker Stinnes, amministratore delegato di Land Of Fashion.

Land Of Fashion aveva già negli scorsi giorni effettuato donazioni agli Ospedali di Mantova e Brescia.

Il Sindaco Penna ricorda che tra i vari servizi a supporto della Comunità intrapresi dall’istituzione stessa c’è la distribuzione alimentare effettuata da volontari e amministratori del Comune che per l’occasione rivestono anche un ruolo operativo. L’operazione si realizza grazie alle donazioni di attività locali e al coordinamento delle Caritas per la raccolta delle derrate.

E’ inoltre attiva la consegna di medicinali a domicilio per chi non avesse una rete parentale e amicale disponibile attualmente al servizio.