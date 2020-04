Assessore Caparini: non vedo l’ora ci sia commissione inchiesta, cosi’ appureremo

MILANO Come gia’ dissi alcune settimane fa al

Movimento 5 stelle non vedo l’ora che venga istituita la

commissione d’inchiesta evocata anche da Pizzul, abbiamo un

sacco di cose che riguardano il suo Governo da mostrare.

Ovviamente una volta debellato il virus, ora le polemiche

politiche stanno a zero. Prima il dovere, poi il piacere”.

Cosi’ l’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione di

Regione Lombardia Davide Caparini replicando al consigliere

regionale Pizzul che ha chiesto una commissione per valutare il

modello di gestione della sanita’ lombarda e se ci sono state

delle falle nella gestione dell’epidemia.

“Per quanto riguarda spiegare i motivi per cui il coronavirus si

e’ diffuso in Lombardia – come a New York, Madrid o Londra – e’

sufficiente un bravo epidemiologo”.