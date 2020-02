La giunta a disposizione per informazioni, i cittadini sono invitati a chiamare il 2424

MANTOVA – Sono incessanti gli aggiornamenti che la giunta comunale sta fornendo alle attività produttive, al commercio e alle società sportive. In prima fila l’assessore alla sicurezza Iacopo Rebecchi, alle attività produttive Giovanni Buvoli, all’ambiente Andrea Murari e lo stesso sindaco Mattia Palazzi col capo di Gabinetto Stefano Simonazzi.

Il lavoro incessante viene coadiuvato anche dai dirigenti e funzionari di via Roma nel rispondere alle centinaia di telefonate e alle richieste di informazioni, oltre ai numerosi quesiti che vengono posti agli amministratori anche attraverso i social network.

In particolare le richieste riguardano gli aggiornamenti normativi e alle disposizioni della Regione, al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Sanità che arrivano in via Comune per dare corso gli opportuni attuativi.

«È un lavoro a pieno ritmo 24 su 24 che ci vede impegnati per aiutare queste categorie, anche per interpretare le esigenze degli operatori soggetti a particolari limitazioni e cercare le soluzioni più opportune per fronteggiare questa emergenza», commenta Rebecchi.

Lo stesso primo cittadino si dà disponibile ad andare incontro alle esigenze di molti anche rispondendo direttamente agli innumerevoli messaggi su WhatsApp e sulla pagina Facebook del Comune istituita proprio in questi giorni dall’amministrazione.