Marcaria, test sierologici per i residenti del Comune

MARCARIA Test sierologici per verificare la presenza nel sangue di anticorpi al Covid -19 dal 5 maggio a disposizione di tutti i cittadini di Marcaria: a permetterlo un accordo tra un’azienda privata ed il Comune. Un esame veloce, come ormai noto, che in una decina di minuti può dare ad ogni cittadino una risposta importante circa la sua salute e “protezione” al virus.

«Marcaria stringe i tempi puntando a fare da “apri-pista” in provincia di Mantova per facilitare lo screening epidemiologico dando la possibilità ai propri cittadini di effettuare i test sierologici per contrastare il contagio da Coronavirus ad un costo contenuto e senza spostamenti», questo l’annuncio dato ieri dal sindaco Carlo Alberto Malatesta . L’esame si svolge prendendo una piccola goccia di sangue dal dito attraverso cui, in soli dieci minuti, si può scoprire se l’organismo abbia sviluppato o meno gli anticorpi contro il Coronavirus: un aspetto, questo, rilevante alla luce della ripartenza in un’ottica di ritorno alla normalità senza rischio di un nuovo aumento di contagi.

«Abbiamo pensato di dare a costo zero la sala civica comunale di Campitello, priva di barriere architettoniche, con ampio parcheggio e due linee telefoniche, a ditte private che ne facciano richiesta ai fini di somministrare questo test. Sono particolarmente felice che il Comune di Marcaria sia riuscito a realizzare così velocemente questa piccola ma importante iniziativa: la possibilità per i miei concittadini di poter eseguire test senza spostarsi dal proprio Comune di residenza e ad un prezzo contenuto». Il costo di ogni test sarà di 30 euro. Un’iniziativa che va di pari passo con la scelta della Regione di predisporre test sierologici per i soggetti sintomatici o venuti a contatto con persone positive che non abbiano ancora effettuato il tampone nasofaringeo. «Concordando con gli intenti di Regione Lombardia – conclude Malatesta – abbiamo pensato di allargare i test a tutta la popolazione attiva che aderisca in maniera volontaria all’iniziativa». I test saranno effettuati dal 5 maggio ma già da oggi si possono chiamare i numeri 0376/953026-953044, dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì, per prenotare o chiedere informazioni sull’esame.