Bimbo compie 8 anni. La Volante della Polizia gli fa un regalo inaspettato

MANTOVA E’ la mattina del 14 aprile quando la Questura di Mantova riceve una commovente lettera di una mamma che regala a tutti un’emozione! Con dolci e tenere parole la signora Immacolata parla del suo bambino Luca Antonio, che il 26 Aprile festeggia il compleanno, ma che in un periodo di distanziamento sociale non potrà vedere i suoi piccoli amici né avere una festa. Luca Antonio, come spiega la sua mamma, è allegro e vivace e, a soli otto anni, ha già le idee chiare: “sogna di diventare un poliziotto”. “Quando vede le Volanti per strada si entusiasma” ci racconta la mamma, “i suoi giocattoli preferiti sono quelli che ricordano la Polizia” e “quando vede le pattuglie in servizio arrivare nel parco sotto casa corre incuriosito da una finestra all’altra per osservarle da vicino”.

La signora Immacolata , in un momento così difficile in cui, come lei ci ricorda, “bambini ed anziani stanno soffrendo moltissimo”, ha il desiderio di poter vedere il suo Luca Antonio super- felice nel giorno del suo compleanno, magari con gli auguri inaspettati da parte dei suoi “eroi poliziotti”.

Di fronte a questa testimonianza d’amore la Polizia non è rimasta indifferente ed ha deciso di non far sentire Luca Antonio solo, in un giorno così importante. La mattina del suo compleanno, infatti, il piccolo ha ricevuto una sorpresa speciale da una pattuglia delle Volanti, che gli ha donato una automobile telecomandata della Polizia di Stato ed una pergamena a ricordo. All’arrivo dei suoi “eroi” Luca Antonio ha spalancato gli occhi per l’emozione, regalando agli agenti un meraviglioso sorriso. Non riusciva a crederci!!!

Felici di essere riusciti ad esaudire il desiderio di una mamma ed alleviare la tristezza di un bambino in un giorno in cui inviti, baci e abbracci avrebbero dovuto rappresentare la normalità, gli agenti della Polizia di Stato dicono a gran voce “cresci piccolo Luca Antonio e continua ad alimentare il tuo sogno, noi ti aspettiamo!. Per noi #lamiciziaèunacosaseria #essercisempre#. Grazie Luca Antonio per il sorriso che ci hai regalato”.