Pandemia: nero su bianco i benefici per commercianti e le categorie produttive

MANTOVA È datata al 29 aprile, ma solo due giorni fa è arrivata al crisma dell’ufficialità la parola già operativa della giunta comunale che assicura vantaggi e tutele per le categorie produttive (soprattutto commercianti, artigiani e ordini professionali) particolarmente colpite dalla pandemia da coronavirus e dalle misure restrittive che hanno di fatto imposto il fermo lavorativo per tutto il tempo del lockdown.

Quel pacchetto di agevolazioni adesso è pubblicazione all’albo pretorio con tanto di assicurazione del vicesindaco Giovanni Buvoli che quanto promesso dal Comune gode della necessaria copertura finanziaria.

In sintesi, questo “Piano Mantova” sollecitato anche dalle forze di opposizione e recepito dalla giunta, si articola in 8 linee guida che riguardano vari comparti.

Cosap esenzione dal canone per i plateatici degli esercizi di ristorazione (bar e ristoranti) per tutto l’anno 2020.

Plateatici Possibilità di ampliamento gratuito dei plateatici, laddove possibile nel rispetto del codice della strada, della mobilità pedonale, del transito dei mezzi di soccorso e pubblici.

Mercati Riduzione del 50% del canone Cosap per gli operatori del mercato del giovedì, nonché dei mercati contadini e rionali.

Imu e Tasi Esenzione totale per cinema, teatri, alberghi, pensioni, palestre, centri benessere (centri estetici e parrucchieri se accatastati in “categoria D” della quota comunale di Imu Tasi.

Immobili-1 Riduzione di un punto percentuale di Imu Tasi per il proprietario di immobile commerciale che riduce di almeno del 25% il canone di locazione all’inquilino.

Immobili-2 Riduzione di due punti percentuali di Imu Tasi per il proprietario dell’immobile commerciale se è anche il titolare dell’attività.

Tari Esenzione totale dalla Tari per il periodo di 3 mesi (marzo-aprile-maggio) per tutte le attività chiuse in seguito ai richiamati provvedimenti di contenimento dell’epidemia e dilazione di pagamento dei restanti 9 mesi del 2020, in cinque rate senza interessi da versare tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La dilazione sarà concedibile solo ai soggetti in regola con il pagamento Tari o che all’atto della stessa regolarizzino la propria posizione.

Soste Gratuità della sosta presso il parcheggio Pradella per le prime 3 ore da giugno e per tutto il 2020.