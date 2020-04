Palazzi, saltano tutti i grandi eventi

MANTOVA Lo aveva preannunciato nell’intervista alla Voce di Mantova rilasciata nei primi giorni dell’emergenza virus, ma ieri Mattia Palazzi lo ha confermato in un video postato su Facebook: la stagione dei grandi concerti non si farà. Lenny Kraviitz, Francesco De Gregori, Paolo Conte e i Placebo – oltre al musical “Notre Dame de Paris” – sono messi in congelatore. Le normative di sicurezza, che ben difficilmente verranno revocate in tempo utile, rendono impossibili questi concerti. In compenso, assicura il primo cittadino, «avremo un tempo nuovo da inventare con nuove idee». Palazzi punta a una nuova socializzazione e a una estate che comunque non sarà priva di attrattiva soprattutto per le fasce giovanili.

Niente grandi eventi, ma la cultura, assicura, è garantita, e così pure eventi di minore importanza, ma di non minore valore e attrattiva per chi vuole prendere parte a una rinascita della città dopo questa batosta – ferme restando le condizioni di una socializzazione in condizioni sicurezza.