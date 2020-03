Palazzo Te San Sebastiano lunedì riaprono

MANTOVA I musei civici di Palazzo Te e di San Sebastiano apriranno da lunedì 2 Marzo 2020 a partire dalle ore 13. Nel quadro del contrasto alla diffusione del coronavirus, la modalità di fruizione garantirà il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra i visitatori che non potranno superare le 16 unità di presenza contemporanea negli stessi spazi.

In caso di flussi sostenuti saranno fatti attendere all’esterno del museo. Il personale garantirà che vengano mantenute le distanze di sicurezza per evitare assembramenti in prossimità degli accessi.

Il teatro Bibiena aprirà alle visite martedì 3 marzo alle ore 10.00 (Stesse modalità ), gli eventi e spettacoli programmati sono invece annullati e verranno, ove possibile, riprogrammati.

Ringraziamo anticipatamente i visitatori, il personale museale e le guide turistiche con la certezza che comprenderanno la situazione contingente indipendente dalla volontà dell’Amministrazione.

Sindaco Mattia Palazzi: “Passo dopo passo torneremo alla normalità, dobbiamo resistere e impegnarci ancora di più”.