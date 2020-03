Parlamentari, assessori e consiglieri lombardi di Fratelli d’Italia donano la loro indennità a favore degli ospedali

MILANO – Oggi più che mai alla nostra amata regione servono risorse per rispondere all’emergenza scatenata dal Covis-19. Per tutti i rappresentati della classe politica lombarda è stato un onore dare il primo esempio, accogliendo l’appello della nostra leader Giorgia Meloni». Così la senatrice e portavoce regionale di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè in merito a un’iniziativa che ha ricevuto il plauso unanime degli italiani, ossia donare l’indennità di marzo all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo». «Ognuno di noi ha aderito alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Alleanza Nazionale in collaborazione con il Secolo d’Italia – Orgoglio Tricolore, al fine di contrastare l’epidemia e i suoi disastrosi effetti sociali – spiega la Santanchè -. In meno di ventiquattro ore abbiamo raccolto i primi 500mila euro». Un’iniziativa su cui si è soffermato anche il portavoce provinciale Alessandro Beduschi: «E’ il momento in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria fare, e Fratelli d’Italia è come sempre in prima linea». (m.v.)