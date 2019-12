Luci e telecamere in via Riviera Mincio in città, lavori entro l’anno

MANTOVA – E luce sia. Ma anche telecamere: la giunta comunale ha approvato il progetto per l’estensione della rete di illuminazione pubblica con interventi relativi all’annualità 2019, che riguardano gl’impianti di strada Riviera Mincio con l’inserimento di tre nuovi punti luce, oltre all’impianto di videosorveglianza dell’area sosta antistante l’ingresso del ?canile comunale di Bosco Virgiliano, completo di 2 nuovi punti luce.

L’investimento complessivo di tali interventi è di 20mila euro. La realizzazione degli interventi sarà a carico di Tea Reteluce che ha la gestione degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.

«I lavori inizieranno subito dopo le festività a partire dalla seconda settimana di gennaio – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli –. Si tratta di interventi richiesti da molto tempo e sono particolarmente soddisfatto di potere realizzare queste opere che hanno richiesto un iter autorizzativo complesso. In particolare l’intervento di Formigosa permetterà di illuminare l’intersezione tra strada Riviera Mincio e le discese verso le abitazioni, garantendo una migliore sicurezza stradale».

L’inserimento, invece, non solo dell’illuminazione pubblica, ma anche delle telecamere di fronte all’ingresso del canile comunale permetterà all’utenza e ai cittadini in generale di potere usufruire di un maggiore controllo dell’area e una maggiore sicurezza.