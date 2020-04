Piano Marshall della Regione: dei 3 miliardi a Mantova vanno 17 milioni per Comuni e Provincia

MILANO – Sono 17 milioni di euro destinati alla provincia di Mantova per la realizzazione di opere pubbliche e elargiti da Regione Lombardia. Si tratta di fondi che rientrano nei tre miliardi di euro del piano, denominato “Piano Marshale”, per la ripresa economica messo in campo dal Pirellone. Di questi 3 miliardi, spalmati tra quest’anno e il 2022, 400 milioni sono destinati a Province e Comuni. Alle Provincie vanno 51 milioni e 350 mila euro per strade e edilizia scolastica e ai Comuni 348 milioni e 650 mila euro per progetti di sviluppo territoriale, mobilità sostenibile, edifici pubblici e patrimonio culturale, efficentamento e risparmio energetico, dissesto idrogeologico e illuminazione pubblica.

Quest’anno le risorse a disposizione per Comuni e Province ammontano a 83 milioni, l’anno prossimo a 317 milioni.

“Si tratta di un investimento senza precedenti e che punta a far lavorare le aziende dopo l’emergenza innescata dal Covid19”, dicono dalla Regione

Dati per provincia (per opere cantierabili entro il 31 ottobre):

MANTOVA 17.000.000 euro

Bergamo: 52.950.000 euro

Brescia: 49.800.000 euro

Como: 27.750.000 euro

Cremona: 16.950.000 euro

Lecco: 15.550.000 euro

Lodi: 9.700.000 euro

Milano: 60.550.000 euro

Monza e Brianza: 25.350.000

Pavia: 28.050.000 euro

Sondrio: 10.900.000 euro

Varese: 34.100.000 euro