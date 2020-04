Sabbioneta, i Carabinieri consegnano la pensione a coppia di anziani

SABBIONETA Ieri, i militari della Stazione di Sabbioneta, dopo essere stati contattati da una coppia di anziani coniugi residenti a Breda Cisoni, classe 1923, impossibilitati al ritiro della pensione, hanno provveduto a ritirarla, in contanti, presso le poste del centro, e a consegnarla direttamente a casa loro. La procedura, che ha coinvolto il Comandante della Stazione Carabinieri di Sabbioneta, è risultata essere molto veloce e semplice, ed è stata possibile grazie ad una delega firmata dall’anziano ai militari, giunti in breve tempo presso la sua abitazione dopo che lo stesso aveva chiamato il 112.

E cosi la coppia di anziani, dopo circa mezz’ora dalla richiesta telefonica che avevano fatto, si sono visti recapitare la pensione in contanti direttamente a casa, consegnata in prima persona dai Carabinieri di Sabbioneta.

Non solo, nell’occasione i militari hanno anche provveduto al pagamento delle fatture di luce e gas che avevano ricevuto e che erano impossibilitati a pagare per gli stessi motivi.