Bocce – Addio a Roberta Mora, anima della Pegognaghese

PEGOGNAGA Il mondo delle bocce è in lutto per la scomparsa di Roberta Mora, presidentessa della Bocciofila Pegognaghese e anima della comunità locale per il suo impegno di volontaria in varie attività sociali. Roberta si è arresa ad un male incurabile che l’ha sottratta all’affetto delle sue quattro figlie e del nipotino Elia, cui ha trasferito la grande passione per lo sport delle bocce che ne ha fatto per molti anni un punto di riferimento per tutti gli appassionati mantovani. Abile giocatrice, per quasi 10 anni, come detto, ha ricoperto il ruolo di presidentessa della Bocciofila Pegognaghese, tra le più attive in ambito provinciale nell’organizzazione di tornei ed eventi. Lascia il testimone alla figlia Paola. «Ho ricevuto numerose testimonianze d’affetto – racconta – mamma era un’istituzione a Pegognaga e mi fa piacere riscontrare quanto tutti la stimassero e le volessero bene. Voglio portare avanti il suo lavoro nella Bocciofila, non importa con quale carica, perchè quella era diventata la sua seconda casa».