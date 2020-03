Stradoni: “Grande sostegno dalla Regione”

MANTOVA Un grande sostegno da Regione Lombardia per nuovo personale, strumentazione tecnica e finanziamenti”. Lo ha dichiarato il direttore generale di ASST di Mantova Raffaello Stradoni durante la conferenza stampa convocata oggi a margine dell’Unità di crisi, sottolineando il grande apporto regionale per l’emergenza Coronavirus. A fronte di fondi specifici in arrivo da Milano, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Strada Lago Paiolo sta infatti valutando il fabbisogno di professionisti aggiuntivi da inserire in organico, nonché di attrezzature indispensabili per garantire l’assistenza.