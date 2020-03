Viadana, giro di vite su passeggiate e uscite con il cane

VIADANA Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Viadana relativi alle restrizioni sul movimento e sul traffico, imposti dalla legge per contenere il rischio di contagio da coronavirus.

Nella giornata di ieri sono stati numerosi i posti di controllo dei militari, in tutte le zone della giurisdizione, soprattutto sulle principali arterie stradali.

In particolare, relativamente all’abitato di Viadana soggetto a una nuova ordinanza comunale più restrittiva, i Carabinieri hanno perlustrato costantemente il paese, al fine di far recepire a tutti i cittadine le nuove norme che impongono ad esempio il divieto di transito lungo gli argini dei fiumi, o sulle ciclabili.

Anche l’attività fisica o il portare a fare i bisogni il cane ora è stata regolamentata con norme più restrittive, e i militari hanno effettuato numerosi passaggi per il centro cittadino per verificare che tutti i cittadini rispettino le nuove regole.