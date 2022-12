Rugby – Simone Brisighella (Viadana) in azzurro con la Nazionale Under 20

Viadana C’è anche il viadanese Simone Brisighella tra i 30 atleti convocati dal Ct Massimo Brunello per il raduno della Nazionale Under 20 che inaugura il 2023 Azzurro in preparazione all’ultimo test amichevole prima dell’esordio del 3 febbraio nel Sei Nazioni di categoria. La squadra si ritroverà lunedì 2 gennaio a Roma per uno stage proiettato alla sfida con la Francia in programma sabato 7 (kick-off alle ore 14 al CPO “Giulio Onesti”), una sorta di prova generale della gara che poco meno di un mese più tardi verrà replicata a Treviso nel primo impegno sul palcoscenico del Torneo.