A Bosco Virgiliano via 90 alberi malati e potenzialmente pericolosi

MANTOVA – Continua la manutenzione del verde pubblico a Bosco Virgiliano. Dal costante monitoraggio circa la salute del patrimonio arboreo cittadino, sono stati infatti individuati e saranno sostituiti nei prossimi giorni dagli operatori di Mantova Ambiente, 90 dei 420 alberi posti lungo il viale principale del parco realizzato nel 1930 alla periferia sud-est del capoluogo. L’eliminazione di queste alberature ammalorate, circa il 24% del totale degli alberi presenti, non cambierà però il volto dei quattro filari di pioppi cipressini che non verranno così destrutturati. Gli alberi adulti e robusti continueranno infatti a garantire l’ombreggiamento estivo e il luogo nel suo complesso non subirà modifiche, anzi l’opera di sostituzione degli esemplari potenzialmente pericolosi, consentirà di garantite maggiori condizioni di sicurezza per i fruitori del bosco.

Dopo l’intervento, autorizzato dalla Soprintendenza, si provvederà quindi all’asportazione delle ceppaie e al reimpianto con esemplari di pioppo cipressino. I lavori dureranno dai quindici ai trenta giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Oltre agli interventi a Bosco Virgiliano sono previsti altresì nuovi impianti arborei nel giardino di Valletta Valsecchi dove, il prossimo 21 novembre, si terrà la festa dell’albero. Nel Comune di Mantova ci sono circa 40.000 alberi, in parchi e giardini pubblici, aree forestali e naturali, un patrimonio verde che l’amministrazione comunale ha enormemente incrementato in questi ultimi anni e che viene regolarmente censito. Accanto all’opera di incremento del numero di alberi e di aree verdi, viene svolta un’opera costante di monitoraggio e manutenzione.

Al fine di rendere questa azione sempre più trasparente è stato inoltre creato un apposito sito, www.mantovacittaverde.it, sul quale sarà possibile visionare in mappa posizione e caratteristiche di oltre 15.000 alberi, insieme a molte altre utili ed interessanti informazioni.