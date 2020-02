A Cavriana sono in arrivo 120 telecamere, Comune super presidiato

CAVRIANA – In arrivo 120 telecamere di videosorveglianza a tenere costantemente monitorato sia il centro storico che il territorio di Cavriana. L’annuncio è del sindaco Giorgio Cauzzi, che spiega come il Comune abbia in progetto, per i prossimi tre anni, di investire circa 150mila euro in sicurezza.

Già il Comune di Cavriana è dotato di telecamere di vario tipo. Diverse telecamere di videosorveglianza in alcune zone del paese e i due autovelox: uno lungo la Cavallara e uno nei pressi di San Giacomo. Lo scorso anno il Comune ha rinnovato il contratto per i due velox e vi ha fatto aggiungere anche due telecamere per la lettura delle targhe, molto utili per segnalare auto sospette o rubate. Nel contratto rinnovato lo scorso anno è prevista l’aggiunta di altre tre telecamere per la lettura delle targhe, che verranno installate nel giro di qualche settimana anche in base ai consigli dei carabinieri.

Ma, per i prossimi tre anni il Comune intende investire circa 50mila euro l’anno per installare circa 120 nuove telecamere e andare a coprire tutto il proprio territorio.

«Tramite il supporto degli uffici e del consigliere delegato alla sicurezza Luca Ambrosi – afferma il sindaco -, abbiamo in previsione di ampliare la struttura per la sicurezza, partecipando a bandi a caccia di finanziamenti. Su questa nuova dotazione siamo felici di trovare collaborazione e condivisione da parte dei cittadini e delle realtà industriali di Cavriana, sia per i nuovi posizionamenti che per la ricerca di fondi ed eventuali convenzioni». (gb)