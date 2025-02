A Napoli Meeting dei partner del progetto Hymantovalley

NAPOLI È in corso da ieri a Napoli, presso Palazzo Ruffo della Scaletta, il 3° Meeting dei Partner del Progetto HyMantoValley, un appuntamento strategico che riunisce istituzioni, aziende e centri di ricerca impegnati nel progetto di sviluppo del polo di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno verde a Valdaro, dove l’investimento complessivo ormai supera i 100 milioni di euro. Organizzato dalla locale Stress, l’evento rappresenta un momento cruciale per fare il punto sui progressi del progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, e definire le future strategie di implementazione. Il kick off meeting, come è noto, si era tenuto a Mantova sotto l’egida di Provincia di Mantova e Agire.

Al centro del dibattito: produzione, distribuzione e utilizzo dell’idrogeno

Dopo i saluti istituzionali di Stress, ANCE Napoli, Provincia di Mantova (capofila del progetto, rappresentata dall’ing. Alessandro Gatti) e Agire (l’agenzia della Provincia per le rinnovabili, presente a Napoli con l’amministratore unico Nicola Sodano e il direttore Nicola Galli), la prima giornata ha visto un focus sulla gestione finanziaria del progetto e sulle nuove opportunità di finanziamento. I partner hanno poi presentato gli aggiornamenti sulle diverse fasi operative: produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno, con particolare attenzione alle applicazioni nei trasporti ferroviari, navali e industriali. Nel pomeriggio, si è svolta l’Assemblea generale del Progetto HyMantoValley, con la discussione e l’approvazione di emendamenti per l’integrazione di nuove attività e l’ingresso di nuovi partner.

Oggi il confronto con gli stakeholder locali

Nella giornata di oggi, 14 febbraio, i lavori proseguono con una tavola rotonda con gli stakeholder locali, dal titolo

“Il ruolo dell’idrogeno rinnovabile nello sviluppo sostenibile delle regioni, dalla Lombardia alla Campania: opportunità, sfide e visione per il futuro”. Un momento di confronto fondamentale tra aziende, istituzioni e comunità locali, per esplorare le opportunità offerte dall’idrogeno nella decarbonizzazione dei trasporti e dell’industria.

Nel pomeriggio, il meeting si chiuderà con la pianificazione delle prossime attività e la definizione di roadmap per i futuri incontri tra i 17 partner del progetto: aziende con sede in Austria, Olanda, Belgio e Italia.