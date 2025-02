Arrestato ghanese che deve scontare un anno di reclusione

MONZMAMBANO Nella giornata del 13 febbraio i Carabinieri della Stazione di Monzambano hanno tratto in arresto un 41nne ghanese, residente nel citato comune, in esecuzione dell’ordine per espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Savona, dovendo espiare 1 anno di reclusione per il reato di truffa, commesso in Savana nel 2017.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio, luogo in cui sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.