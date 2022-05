A scuola di sicurezza stradale, vince il “Francesco Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere

MANTOVA La competizione tra gli studenti della provincia di Mantova è stata fortissima: si sono confrontate a colpi di educazione stradale 32 classi di 4 scuole, per un totale di 549 ragazzi coinvolti. Alla fine, a spuntarla su tutte le altre è stata la IV BSU dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Francesco Gonzaga”, che si è aggiudicata una lavagna interattiva messa in palio da Autostrada del Brennero. A premiare questa mattina gli studenti presso la Sala Cervetta di Palazzo Cervetta a Mantova sono stati Giorgio Spezzaferri, Viceprefetto Vicario di Mantova, Mattia Di Vito, Consigliere Provinciale delegato alla cultura in rappresentanza della Provincia di Mantova, Laura Patrizi, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Mantova e gli organizzatori del progetto per Autobrennero. “Per Autostrada del Brennero – è il commento dell’Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Spa – è un motivo di orgoglio sapere di contribuire alla formazione dei ragazzi su un tema così importante come quello dell’educazione stradale”.

La premiazione è stata la quarta di sei. Dopo Reggio Emilia, Modena, Verona e Mantova, infatti, toccherà anche alle altre provincie attraversate dalla A22 e interessate dal progetto “ABC – Autostrada del Brennero in Città”, che in otto anni ha coinvolto 23.032 ragazzi sul delicato tema della sicurezza stradale e che dopo un’edizione completamente da remoto a causa della pandemia ha proposto una formula ibrida con una formazione in presenza in ogni provincia, trasmessa anche da remoto in diretta per gli altri istituti del territorio.

Per l’edizione 2021/2022 la formazione in presenza è stata organizzata presso l’Istituto “Francesco Gonzaga” di Castiglione delle Stiviere. Gli studenti dell’Istituto Gonzaga sono riusciti a rispondere al quiz proposto dai formatori più correttamente e velocemente dei loro colleghi aggiudicandosi il premio in palio.

“Sono contenta di poter premiare il vostro impegno – ha esordito la Dirigente Patrizi – in quanto voi siete i prossimi utenti della strada e attraverso la vostra sensibilità potrete contribuire alla riduzione del fenomeno dell’incidentalità”.

“Ringrazio Autobrennero e gli altri Partner del Progetto per l’impegno che spendono anche sul territorio mantovano – ha commentato il Consigliere Di Vito – un plauso anche agli studenti per la loro bravura”.