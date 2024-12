A Volta Mantovana 4.500 euro per celebrare Bonomi e Zaniboni

MANTOVA Il programma “Ivanoe Bonomi, Tito Zaniboni: due mantovani tra suffragio universale e democrazia”, che ha ottenuto il patrocinio dalla Regione, partirà il 2 febbraio con un trekking urbano nei luoghi simbolo di Bonomi, nativo di Volta Mantovana e pronta a celebrare l’80° anniversario del suffragio universale con eventi da febbraio a giugno 2025.

A seguire, nel pomeriggio, il lancio del progetto commemorativo con l’introduzione storica del decreto Bonomi e la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi,

Seguiranno a febbraio e marzo laboratori didattici negli istituti comprensivi di Volta e Monzambano.

Il ciclo di eventi culminerà il 2 giugno con la presentazione di progetti multimediali a Volta e Monzambano, per coinvolgere tutta la comunità in questa riflessione storica. Volta Mantovana, città natale di Ivanoe Bonomi, celebra l’80° anniversario del suffragio universale con eventi da febbraio a giugno 2025. Primo Presidente del Senato della Repubblica, Bonomi sancì con il decreto del 1° febbraio 1945 il diritto di voto alle donne, segnando una svolta per la democrazia italiana.