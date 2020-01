Pm10, sabato revocate le misure temporanee di primo livello

MANTOVA A partire da sabato 11 gennaio a Mantova sono revocate le misure temporanee di primo livello. L’Arpa ha verificato il rientro dei valori di Pm10 entro i 50 microgrammi per metro cubo per due giorni consecutivi, pertanto scatta la revoca delle disposizioni previste dopo quattro giorni consecutivi di superamento. Viene quindi sbloccata la circolazione per le autovetture diesel fino a Euro 4 compreso. Si ricorda che rimangono in vigore le misure permanenti previste dall’accordo “Aria” con la Regione Lombardia. Per maggiori informazioni si può consultare il sito del Comune di Mantova all’indirizzo: http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/ambiente/qualita-aria/1747-inquinamento-atmosferico-stagione-2018-2019-protocollo-aria-avvisi-ai-cittadini