Furto nel cimitero di San Benedetto, via la lanterna dalla tomba della giovane Giorgia

SAN BENEDETTO – “Vorrei capire, in questo momento un po’ difficile come il cuore di una persona possa di fronte ad una bambina di 15 anni che è andata a vivere nella sua nuova casetta…essere stata in grado di portate via la LANTERNA DI GIORGIA”. E’ questo l’incipit del messaggio lasciato da Cristian Coraini sui social. Ad essere violata è infatti la tomba della figlia, la 15enne Giorgia Coraini investita da un’auto dopo essere scesa dal pullman che la riportava a casa dopo la scuola. A posizionare la lanterna è stata la madre della giovane per illuminare la tomba nelle ore notturne.