Addio a Fredòn. Scompare a 93 anni una delle ultime figure della vecchia Mantova

MANTOVA Si è spento ieri sera, domenica di Pasqua, all’età di 93 anni Fredòn, al secolo Alfredo Facchini, poeta e scrittore dialettale e soprattutto una delle ultime figure rimaste della vecchia Mantova. Fredòn per tutti per un’abbreviazione del suo nome e anche perché era nato nel gennaio del 1929, durante un inverno con un freddo record. Con quel nomignolo ha firmato decine di libri in mantovano, dalle poesie alle barzellette, sempre rigorosamente in dialetto. Mai volgare, Fredòn era l’interprete di un’antica saggezza ma anche di un’altrettanto antica autoironia tipicamente mantovana. I funerali sono stati fissati per mercoledi 20 alle 15.30 nella chiesa di S. Antonio.