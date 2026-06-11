Tragedia a Reggiolo: muore nell’auto capovolta nel canale pieno d’acqua. La vittima è Riccardo Franzoni, 21enne di Gonzaga

REGGIOLO/GONZAGA – Tragico incidente stradale stamane intorno alle 11.30 in via Pandelici a Reggiolo, dove un’autovettura è uscita di strada finendo capovolta in un canale pieno d’acqua. La vittima è Riccardo Franzoni residente a Gonzaga. Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 24 luglio. Si era diplomato all’istituto agrario “Strozzi” di Palidano.

Nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco di Guastalla e di Reggio Emilia e dei sanitari inviati dal 118 con ambulanza ed elisoccorso, quando il giovane è stato estratto dall’abitacolo, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto, per i rilievi di legge, gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana.