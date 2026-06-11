Aggredisce gli agenti e distrugge arredi in Questura: 25enne finisce in carcere

MANTOVA – Un 25enne tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi. Il giovane, notato in atteggiamento sospetto all’uscita di un negozio, è stato trovato in possesso di un taglierino con una lama di oltre 8 centimetri. Durante il controllo ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dagli agenti. Accompagnato in Questura perché privo di documenti, ha danneggiato l’auto di servizio e, una volta negli uffici, ha aggredito i poliziotti con calci, pugni e minacce, causando anche danni agli arredi. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.