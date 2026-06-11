Piazza Erbe e Broletto diventano un’aula a cielo aperto: Grest e Coldiretti per l’educazione alimen

MANTOVA – Una mattinata dedicata all’educazione alimentare e alla vita in campagna trasformerà il centro storico in un’aula didattica a cielo aperto per oltre cento bambini dei Grest parrocchiali. L’iniziativa, promossa da Donne Coldiretti Mantova, è in programma venerdì 12 giugno dalle 10 alle 12 tra piazza Erbe e piazza Broletto. I bambini parteciperanno a laboratori su frutta, cereali, piante da orto e officinali, oltre ad attività dedicate ad animali da cortile, insetti e mondo dei cavalli. Accanto ai percorsi didattici saranno proposti anche giochi tradizionali per favorire socialità e movimento. A conclusione dell’evento verrà distribuita una merenda a base di frutta fresca e Grana Padano DOP. L’iniziativa chiude il progetto annuale di educazione alimentare portato avanti nelle scuole dalle imprenditrici agricole di Coldiretti. Piazza Broletto ospiterà il punto di accoglienza per partecipanti ed educatori. Nella stessa area, sabato 13 giugno, è prevista anche l’inaugurazione del primo Mercato Agricolo Coperto della città, promosso da Campagna Amica Coldiretti Mantova.