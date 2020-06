Addio a Mario Corso, campione della Grande Inter ma anche allenatore vincente con il Mantova

MANTOVA C’era anche un po’ di Mantova nel palmares di Mario Corso, l’indimenticabile campione della Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti, scomparso all’età di 78 anni. L’unica vittoria che il “piede sinistro di Dio”, come veniva chiamato per la sua abilità bel calciare da mancino, ha festeggiato da allenatore è infatti quella del campionato di C2 Girone B della stagione 187-88, quando portò i biancorossi alla promozione in C1. Di ben altro spessore la sua carriera da calciatore, con le vittore di 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontentali, ma il suo passaggio nella nostra città ha comunque lasciato un buon segno a livello sportivo e il ricordo di un’ottima persona.