Calcio – Summit a Bagnolo per la 3ª Categoria: fumata grigia

BAGNOLO SAN VITO Si è svolto giovedì sera un incontro a Bagnolo per verificare la possibilità di allestire una squadra per il campionato di Terza Categoria e riportare quindi il calcio dei “grandi” in paese dopo tre anni di assenza e la fine dell’esperienza Real Samb. E’ stato però un incontro interlocutorio, nel senso che non si è trovata ancora una sintesi tra chi vorrebbe dare continuità al lavoro della Polisportiva, che già schiera alcune squadre giovanili nei campionati Figc, e chi invece vorrebbe fare la Terza in totale autonomia. La sensazione diffusa in paese è che alla fine prevarrà la volontà appunto di fare la squadra, in un modo o nell’altro, ma per oil momento è doveroso parlare della classica fumata grigia.