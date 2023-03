Affitti in nero e non dichiarati per oltre 230mila euro, marito e moglie nei guai

MANTOVA Il Gruppo Mantova della Guardia di Finanza ha concluso alcuni controlli fiscali nei confronti

di una società mantovana, del suo rappresentante legale e della di lui moglie, che risultano

aver affittato immobili di loro proprietà omettendo di dichiarare i ricavi derivanti dai relativi

canoni di locazione.

L’attività ha preso avvio dalla verifica della società, operante nel settore della locazione

immobiliare di beni propri, che non risultava presentare le prescritte dichiarazioni e che era

proprietaria di ben 7 immobili in un unico stabile, sito nella prima periferia di Mantova. Gli

accertamenti si sono poi estesi ai due coniugi mantovani, risultati proprietari di altri 4

immobili nello stesso condominio, di fatto quasi completamente riconducibile ad un’unica

proprietà familiare.

Si è constatato che, in alcune occasioni, gli immobili venivano inizialmente affittati in nero

e solo in un secondo momento venivano registrati i contratti di locazione, così da

consentire agli affittuari di disporre della documentazione formale per loro eventuali

necessità, compresa la possibilità di accedere a contributi economici a sostegno del

pagamento degli affitti. Nonostante ciò, i proventi derivanti dalle locazioni, per importi che

arrivavano anche a 600 euro mensili, non venivano comunque dichiarati all’erario.

L’attività di polizia economico–finanziaria, condotta grazie anche all’audizione e

contestuale acquisizione di documentazione da parte dei locatari succedutisi nel tempo,

ha fatto emergere ricavi non dichiarati, tra il 2019 e il 2022, per un totale di oltre 230 mila

euro.

Le violazioni constatate dalle Fiamme Gialle mantovane sono state segnalate all’Agenzia

delle Entrate per il recupero delle imposte evase e l’irrogazione delle previste sanzioni,

nonché al Comune di Mantova per i necessari riscontri ai fini della corretta riscossione dei

tributi locali.

L’intervento operativo eseguito dai militari del Comando Provinciale di Mantova rientra

nell’alveo delle attività di controllo economico–finanziario del territorio ed è rivolto a

contrastare fenomeni di evasione fiscale connessi al settore immobiliare.