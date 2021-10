Gardaland rilancia la stagione con Magic Halloween

MANTOVA Dall’8 ottobre inizia Gardaland Magic Halloween: tutti i venerdì, sabato e domenica del mese e nel lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre il Parco si trasformerà grazie alle tante decorazioni a tema, agli spettacoli appositamente realizzati e alla presenza di zombie, streghe e vampiri pronti a sorprendere i Visitatori nei viali del Parco tra un’attrazione e l’altra.

“Gardaland Magic Halloween è da sempre un momento della stagione molto amato dai nostri Ospiti, che possono godere del clima ancora mite del mese di ottobre sul Lago di Garda vivendo allo stesso tempo il Parco in una veste ancora più divertente e coinvolgente” ha affermato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato Gardaland “Quest’anno l’evento ci permetterà di rilanciare ulteriormente la stagione che è partita con un notevole ritardo.”

Dopo il successo degli scorsi anni, tornano i Venerdì da Paura: l’8, il 15, il 22 e il 29 ottobre, infatti, il Parco sarà aperto eccezionalmente dalle 17 alle 22 pronto ad accogliere gli Ospiti per serate da brividi… di divertimento.

Durante Gardaland Magic Halloween, il Parco sarà aperto dalle 17.00 alle 22.00 durante i Venerdì da Paura, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, apertura prolungata fino alle 22.00.

Il divertimento di Gardaland Magic Halloween continuerà anche nel resto del Resort, da Gardaland SEA LIFE Aquarium – per l’occasione decorato con zucche e scheletri – agli hotel, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel.