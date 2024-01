“Aggiungi un posto a tavola” con i Lions e il Cav

MANTOVA – In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tutti i Lions Club della penisola hanno unito le forze e si sono attivati per un’iniziativa collettiva: “Aggiungi un posto a tavola”, con l’obiettivo dare concreto sostegno alle famiglie in difficoltà. A Mantova, come ormai da tradizione, si è rinnovata la collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita che tra le varie attività svolge anche quella di Housing sociale, gestendo l’accoglienza di piccoli nuclei famigliari: donne sole o con bambini che per diversi motivi, spesso violenze e abbandoni, sono costrette ad allontanarsi dai loro contesti familiari o di vita. In vista del Natale, i Lions hanno portato sorrisi, dolci e regali per mamme e bambini: un momento di serenità che, per esperienza di chi lavora nel terzo settore, è spesso più gratificante per chi dà, piuttosto che per chi riceve. “In queste occasioni, si portano gioia e allegria a mamme e bambini che hanno alle spalle molta sofferenza” ha commentato Marzia Monelli, anima del CAV di Mantova, ringraziando i Lions. “Sulla base dell’esperienza dello scorso anno, abbiamo selezionato i giochi per fasce d’età personalizzando i regali, nei limiti del possibile. Con quasi 50mila club Lions e Leo (i giovani Lions) in tutto il mondo, dare sostegno alle fasce più deboli della popolazione è uno dei nostri principali obiettivi, a maggior ragione durante le feste”, ha aggiunto Federico Cipolla, past governatore Lions che ha coordinato l’iniziativa di più club virgiliani: Mantova Host, Andrea Mantegna e Mantova Rinascimento, presente in forze con diverse socie.