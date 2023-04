Oltre 32mila presenze durante il “ponte” Il Ducale ieri ha sfiorato quota 4mila

MANTOVA Pienone per i musei cittadini durante tutto l’arco del ponte della liberazione. Un pienone che ha fatto tornare la città ai tempi pre pandemia.

Palazzo Te ha fatto registrare oltre undicimila visitatori (rispettivamente: 1.137 nella giornata di venerdì, 1.537 sabato, 3.329 domenica, 3.243 lunedì e 2.156 martedì).

Ottimi numeri anche per il Maca, con circa cinquemila ingressi (516 venerdì; 604 sabato; 1.454 domenica, 1.525 per lunedì e 763 martedì) e tempio di San Sebastiano (134 venerdì; 297 sabato; 770 domenica; 961 lunedì, 366 martedì).

En plein di visitatori anche a Palazzo Ducale, con circa quattordicimila ingressi (1.887 venerdì; 2.140 sabato; 3.009 domenica; 3.079 lunedì e 3.811 martedì). Nella giornata di ieri anche il palazzo gonzaghesco con sede in piazza Sordello ha reso possibile le visite senza pagare il biglietto.

Per la prima volta nella storia repubblicana, questo 25 aprile, tutti i musei e i parchi archeologici statali sono rimasti aperti gratuitamente, come proposto dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.

Le prossime date ad accesso libero, senza considerare le aperture gratuite già in calendario ogni prima domenica del mese, saranno il 2 giugno e 4 novembre. (Abb)