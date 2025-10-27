Arrestato a San Benedetto un 56enne per spaccio: trovati 48 involucri di cocaina in casa grazie al fiuto del cane “Perla”

SAN BENEDETTO PO – Un uomo di 56 anni, di origine marocchina e residente a San Benedetto Po, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nella mattinata di venerdì 24 ottobre dai militari della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Mantova e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (Bergamo), sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Mantova. Durante una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri hanno rinvenuto 48 involucri termosaldati di cocaina, già pronti per la vendita, e 215 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Determinante per il successo dell’operazione è stato l’intervento del cane antidroga “Perla”, in forza al Nucleo Cinofili, che ha individuato la presenza della sostanza stupefacente nascosta all’interno di alcuni mobili dell’abitazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente trasferito alla casa circondariale di via Poma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.