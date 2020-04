Aggredisce e perseguita con telefonate e sms l’ex fidanzata, nei guai una 52enne

MANTOVA – Il Questore Paolo Sartori ha emesso un ammonimento nei confronti di una cinquantaduenne mantovana, responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

Gli episodi hanno avuto inizio diversi mesi quando una delle due protagoniste della vicenda, non rassegnata della fine del legame sentimentale con la compagna ed essendosi tra l’altro accorta dell’esistenza di una nuova relazione tra la sua ex convivente ed un’altra donna, dava inizio alla sua opera persecutoria. Telefonate moleste in qualsiasi orario del giorno e della notte, invio di messaggi insistenti e minacciosi sino a giungere, negli ultimi giorni, a minacciare la ed aggressioni fisiche – spintoni, calci, pugni – utilizzando come pretesto l’affetto condiviso insieme per un cane. La vittima era dovuta ricorrere addirittura alle cure dei sanitari i quali le avevano refertato lesioni guaribili in 10 giorni.

Nei giorni scorsi la stessa vittima, non potendo più sopportare una situazione sempre più gravemente invasiva della propria libertà personale e del proprio equilibrio psicofisico, ha deciso di richiedere l’intervento della Polizia. Da qui, quindi, l’emissione dell’ammonimento da parte del Questore, strumento giuridico di natura amministrativa con il quale il soggetto destinatario di questa misura viene invitato a cessare immediatamente i suoi comportamenti vessatori nei confronti della vittima.

Nel caso di reiterazione di questi comportamenti persecutori, la responsabile potrà essere arrestata.