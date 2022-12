Ai dipendenti Ies buoni acquisto del valore di 600 euro

MANTOVA Prendersi cura delle proprie persone è un valore fondamentale per MOL Group Italy. Il Gruppo ha, pertanto,

deciso di dare un sostegno concreto ai dipendenti delle proprie Società e alle loro famiglie al termine di un anno

ancora difficile, che ha visto un forte aumento dell’inflazione e dei costi.

I buoni di 600€ erogati al personale di IES Italiana Energia e Servizi, Panta Distribuzione, Nelsa e MOL Italia

saranno utilizzabili per spesa e carburante in diversi punti vendita convenzionati.

MOL Group Italy vuole in questo modo dimostrare vicinanza ai propri dipendenti e ringraziarli per l’impegno e la

dedizione che dimostrano ogni giorno